Benfica tem melhor fase de grupos da Liga dos Campeões na mira

Empate em Paris encaminhou apuramento para os "oitavos" e deixa as águias mais perto do recorde de 12 pontos. É preciso recuar até 2011/12 para encontrar aquele que é o melhor registo pontual dos encarnados nesta etapa da competição milionária. Com Jorge Jesus ao leme, o Benfica passou em primeiro lugar.

Puxar da calculadora costuma ser um hábito quando as equipas estão com os seus objetivos a alguma distância e com um nível de probabilidade mais reduzido. O Benfica da época em curso não tem essa necessidade nesta fase, por ter amealhado já oito pontos e ter mesmo como desafio interno atacar o registo de melhor campanha numa fase de grupos desde que a Liga dos Campeões se disputa no atual formato (2004/05).

Na prática, e com a receção à Juventus e a visita ao terreno do Maccabi Haifa a preencher o calendário benfiquista na competição, a equipa de Roger Schmidt, teoricamente, poderá chegar aos 14 pontos, se somar mais dois triunfos. Dessa forma, irá ultrapassar o registo averbado sob o comando de Jorge Jesus, em 2011/12, quando garantiu 12 pontos e o primeiro lugar num grupo, à partida, bem menos de "morte" que o atual, uma vez que tinha como adversários Manchester United, que até terminou em terceiro lugar, Basileia e Otelul.