"Benfica tem maturidade e um futebol audaz e corajoso"

A análise do treinador Paulo Sousa ao Benfica de Roger Schmidt, na véspera do encontro da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, contra a Juventus.

Na antevisão ao Benfica-Juventus, Paulo Sousa, que passou pelos dois clubes enquanto futebolista, fez elogios a Roger Schmidt e ao estilo de jogo implementado pelo treinador alemão no clube encarnado.

"Schmidt trouxe um estilo de jogo muito veloz e uma maturidade que lhe está a permitir vencer. Maturidade, com um futebol audaz e corajoso, com e sem bola. Sem bola, alternam entre um bloco médio e alto. São intensos para com o portador da bola. Se ultrapassarem as duas linhas, a Juventus pode causar-lhes danos, atrás. Têm laterais velozes e Otamendi tem qualidade, mas pressionam sempre alto. No ataque, acentuam a pressão para roubar a bola. Querem verticalizar rapidamente para o extremo e para o Rafa", apontou, numa entrevista ao Tuttomercatoweb.

"O Benfica tem uma maturidade na equipa que lhes permite ser intenso e reagir, mesmo que sofra golos, como aconteceu em Turim. Têm as suas convicções, intensidade e verticalidade, mas Schmidt imprimiu essa identidade. A Juventus tem dificuldades contra este tipo de equipas, mas a maturidade dos jogadores da Juventus, juntamente com a cultura de vitória e a maturidade de Allegri, é importante. Allegri altera de sistema e de estratégia durante o jogo, sabe utilizar jogadores em várias posições. Tem maturidade e controlo emocional para renascer sempre, nos momentos difíceis", afiançou o português que deixou o Flamengo no início do ano.

Rafa e Enzo Fernández são jogadores a ter em conta por parte dos italianos, avisa Paulo Sousa: "São decisivos, mas no último jogo, com o FC Porto, não lhes permitiram isso. Foi por isso que Enzo saiu ao intervalo. Mas é um jogador decisivo, eu já o seguia: conhece os espaços e determina até os passes verticais."

Já João Mário "está a crescer muito, está a tornar-se importante em assistências e golos".

O Benfica-Juventus disputa-se a partir das 20h00 de terça-feira, no Estádio da Luz.