Benfica tem jogador do Palmeiras referenciado, mas o médio é um alvo caro

Médio do Verdão agrada, sabe O JOGO, ainda que o Benfica o veja como uma opção cara.

A possibilidade de Enzo Fernández ser transferido em janeiro, face às propostas que chegam à Luz, levou o Benfica a analisar o mercado em busca de alternativas para o campeão do mundo. E Danilo, médio do Palmeiras, é um dos nomes. A Imprensa brasileira revelou o interesse do Benfica no futebolista de 21 anos, situação confirmada por O JOGO. O nosso jornal sabe que o médio, que pode jogar como "6" e como "8", está referenciado.

Danilo é um dos talentos emergentes do futebol brasileiro, sendo peça indiscutível de Abel Ferreira no campeão brasileiro. Já chamado à seleção brasileira por Tite, ainda que não tenha jogado, Danilo é visto pelo Benfica como um alvo caro. O clube presidido por Rui Costa já sondou as condições de um eventual negócio, mas não existe neste momento qualquer proposta, com as águias a avaliarem a situação, quer em função da possível saída de Enzo Fernández quer em relação a outros nomes na mesa.

Ligado ao Palmeiras até 2026, Danilo tem uma cláusula de rescisão de 100 M€ e o clube paulista aponta a uma verba entre os 20 e os 25 milhões para libertá-lo.