Benfica tem emagrecimento do plantel à vista: cinco estão de saída em janeiro

Técnico dos encarnados ainda não desistiu da intenção de trabalhar com um plantel menos extenso e por isso quer cortar no atual número de 30 jogadores que tem habitualmente a seu cargo

Não houve corte no último defeso, antes do fecho da janela de transferências, mas a cura de emagrecimento do plantel tem nova data marcada, com início no dia 1 do novo ano, quando abre o próximo período de mercado.

Zivkovic e Caio Lucas chegaram livres mas custaram seis e quatro milhões, respetivamente. Conti custou 4,7, Fejsa 4,5 e Samaris 10

Segundo O JOGO apurou, a SAD encarnada procura já encontrar solução para pelo menos cinco jogadores que não têm entrado regularmente nas contas de Bruno Lage e que, na perspetiva do treinador, podem deixar o grupo de trabalho. Conti, Fejsa, Samaris, Zivkovic e Caio Lucas são nesta fase os nomes que estão a ser tratados nos gabinetes de Luís Filipe Vieira e Rui Costa, seja para venda, cedência ou até rescisão por mútuo acordo, tendo este lote de jogadores custado 29,2 milhões de euros aos cofres encarnados.

Bruno Lage queria ter um plantel curto e competitivo e até o gritou aos sete ventos no início da temporada, mas acabou a trabalhar com um grupo alargado que, com os jovens promovidos da equipa B, chegou aos 30 elementos (inclui três guarda-redes). Embora recentemente tenha afirmado que, para si, "todos contam", a realidade dos números mostra que uns jogadores contam mais do que outros, e os cinco atrás referidos não têm tido oportunidade para se fixar entre as opções principais do técnico.

Os números deste lote de jogadores não deixam dúvidas, apesar da onda de lesões que varreu algumas opções prioritárias para o treinador. Assim, e embora também ele com um período de paragem por lesão, o defesa Conti não fez qualquer minuto oficial esta época e, entretanto, o reforço Morato ganhou força para se colocar como quarto central.

Já o médio Fejsa, que esteve para sair no verão, fez cinco partidas a titular e desapareceu após um erro na Rússia, na derrota com o Zenit, enquanto o concorrente direto Samaris - a quem Lage atribuiu peso na conquista do título da época passada - fez quatro jogos de Liga em 11 possíveis e mais dois na Taça da Liga e Taça de Portugal, perdendo espaço com as recuperações de Gabriel e Florentino e a aposta em Taarabt.

Zivkovic, com um comportamento pouco profissional e salário considerado altíssimo, só tem mais ano e meio de contrato, não tendo somado qualquer jogo. Por fim, o reforço Caio Lucas não convenceu nos seis jogos feitos (só dois a titular) e também está na lista de saída.