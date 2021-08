Benfica tem duas propostas por Carlos Vinícius: saiba quanto pode encaixar

Nice e Eintracht lutam pelo brasileiro, com o qual as águias esperam arrecadar cerca de 25 M€.

Está muito perto o fecho do acordo de transferência de Carlos Vinícius do Benfica. Ao que O JOGO apurou, os encarnados têm em mãos duas propostas fortes e que se aproximam das pretensões do clube para deixar sair, em definitivo, o avançado brasileiro.

Uma é do Nice e a outra chegou do Eintracht, restando que o acerto de pormenores que levem o Benfica a dar uma resposta final e que o jogador escolha a opção que mais lhe agrade para que o negócio possa ser selado de vez. As águias esperam poder encaixar aqui um valor próximo dos 25 milhões de euros, preferencialmente a pagar já e não num empréstimo com opção de compra, mas este último cenário não está totalmente afastado.

A chegada de Yaremchuk, que se estreou frente ao Spartak e até deixou boas indicações, leva o Benfica a procurar a saída de pelo menos um avançado, sendo esse Vinícius. Após ter custado 17 M€, pagos ao Nápoles em 2019/20, o atleta pode render aos encarnados um valor próximo dos 25 M€. Suplente não utilizado nos dois jogos com o Spartak, Vinícius sabe que terá pouco espaço na Luz esta época.

Saída prioritária para a SAD encarnada é a de Gabriel. O médio tem mercado em Espanha, Itália e Brasil mas ainda não houve uma oferta que satisfizesse as águias.