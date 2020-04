Benfica tem defesa do River Plate em análise: cláusula é de 22 milhões

Encarnados têm defesa do River Plate referenciado e até já se informaram sobre os custos da eventual operação.

O Benfica tem nos seus planos a contratação de centrais para a próxima temporada, num número que dependerá sempre do futuro de Rúben Dias e Jardel e da avaliação da evolução do jovem Morato.

Nesse âmbito, e tendo o alemão Robin Koch, do Friburgo, como alvo prioritário, a elevada concorrência que poderão enfrentar e a possível necessidade de mais reforços para o setor levaram os encarnados a investir noutros nomes, como é o caso, segundo O JOGO apurou, de Martínez Quarta, central do River Plate.

Com Rúben Dias muito cobiçado e com futuro incerto, devido aos efeitos que a pandemia poderá provocar no mercado de transferências, e existindo a hipótese de Jardel, a um ano de acabar contrato, seguir para outras paragens, na Luz estão a ser analisados vários alvos e o defesa de 23 anos do River Plate está nessa lista. Nesse sentido, segundo apurámos, ocorreu já uma inquirição junto do clube e também do empresário do jogador para serem avaliadas as condições necessárias para avançar com uma negociação caso seja essa a decisão final de Luís Filipe Vieira e, em segunda instância, de Bruno Lage.

O camisola 28 do River Plate, está bem referenciado na Luz apesar de não ser muito alto (1,83m), podendo atuar como central à direita ou à esquerda e também a trinco. Com contrato válido apenas até junho de 2021, Martínez Quarta está blindado com uma cláusula de 22 milhões de euros.

No seu país, está cada vez mais valorizado, porque é uma opção regular no River Plate, por já ter feito dois jogos pela seleção argentina (Chile e México), tendo alinhado com o portista Marchesín e o sportinguista Acuña, mas também porque poderia garantir uma ainda maior mediatização, dado que estava nos planos de Lionel Scaloni para a próxima edição da Copa América, que se disputava este ano, mas foi adiada para 2021.