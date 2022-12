Benfica tem concorrência de peso em Itália por Schjelderup

Campeão italiano pensa avançar pelo extremo do Nordsjaelland, que as águias já negoceiam.

O Benfica negoceia a transferência de Andreas Schjelderup, extremo do Nordsjaelland, mas enfrenta agora a concorrência do Milan. Segundo adiantou o portal italiano "tuttomercatoweb", o atual campeão transalpino está de olho no jovem futebolista, capaz de desempenhar várias funções.

Em destaque na Dinamarca em 2022/23, até fruto dos dez golos marcados em 17 partidas realizadas, Schjelderup tem despertado a atenção de importantes clubes da Europa e agora, segundo a Imprensa italiana, o Milan pensa também em avançar para a contratação do futebolista de 18 anos.

As águias já encetaram contactos com os responsáveis do Nordsjaelland, tendo Rui Pedro Braz, diretor-desportivo do Benfica, viajado com destino à Dinamarca no sentido de discutir o processo, admitindo seguir o modelo implementado já com Enzo Fernández, ou seja, pagar um valor fixo e estabelecer ainda valores adicionais.

No verão, Schjelderup foi tentado também pelo Sevilha, que terá colocado em cima de mesa dez milhões de euros, insuficientes para convencer o Nordsjaelland.