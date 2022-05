Benfica tem concorrência de França e Inglaterra por Musa

Petar Musa, goleador do Boavista

Um clube inglês e outro francês estão há muito a observar o ponta de lança croata e já fizeram sondagens para saber os moldes do negócio.

Petar Musa, ponta de lança do Boavista, tem sido dado como certo no Benfica, mas O JOGO sabe que o negócio está longe de estar fechado. O interesse dos encarnados é real, mas um clube inglês e outro francês também estão na corrida, tendo ambos feito sondagens para saber os moldes do negócio.

Autor de 12 golos na presente temporada, a primeira no futebol português, o ponta de lança croata, de 24 anos, é o melhor marcador do Boavista desde que os axadrezados regressaram à I Liga, em 2014/15. O último golo foi marcado domingo, frente ao Moreirense, e garantiu uma vitória, por 2-1, que selou matematicamente a permanência na Liga Bwin.