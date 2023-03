O Benfica já carimbou a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões e pode sonhar em vencer a prova, defende José Augusto, que foi bicampeão europeu pelas águias.

O Benfica tem condições para vencer a Liga dos Campeões esta temporada, acredita José Augusto, ele que foi campeão da Europa pelas águias em 1961 e 1962. Os encarnados apuraram-se para os quartos de final depois de vencerem o Club Brugge (7-1 no agregado).

"Sinto que o Benfica tem capacidade para ir à final e ganhar a Liga dos Campeões. A equipa está bem entrosada e a jogar bem. E o Benfica também é um grande da Europa, não há grande diferença entre os outros clubes que estão a disputar a prova. O Benfica tem uma equipa de jogadores jovens e com força e com um técnico, que se isso vier a acontecer, será o grande responsável pelo feito", adianta o antigo jogador, de 85 anos, em declarações ao programa "Bola Branca", da Rádio Renascença.

E para Roger Schmidt, José Augusto tem mais elogios: "A renovação do Roger Schmidt terá de avançar o quanto antes, sem dúvida nenhuma. Foi um técnico que chegou e mudou tudo o que a equipa tinha anteriormente. Isso favoreceu muito os jogadores, para jogarem com o à vontade que estão a fazer. Trouxe uma metodologia de treino diferente que vingou e que levou o Benfica à liderança, e vai conquistar o campeonato."

Outro elemento da equipa da Luz que está em alta é Gonçalo Ramos. "O Gonçalo Ramos tem sempre a noção do local onde tem de estar, porque a bola passa por ali e ele tem marcado muito golos, tem sido um jogador extraordinário. Quanto a uma possível transferência, no meu tempo era tostões, agora são milhões. Há alturas que o Benfica tem de vender, porque o dinheiro faz falta", afirma a lenda encarnada.

Além da boa performance na Liga dos Campeões, o Benfica segue com uma boa campanha no campeonato e o bicampeão europeu, nascido no Barreiro, acredita que o título não foge. "Os jogadores têm correspondido ao que o treinador lhe impõe, e sente-se que ele está aproveitar o melhor deles, e estou completamente convencido que o Benfica vai ganhar o campeonato", vincou.