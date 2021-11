Benfica tem bateria de testes à covid-19 agendada para a manhã desta segunda-feira

De salientar que a ronda de testes não surge devido ao contacto com jogadores do Belenenses no último jogo, mas porque, depois de uma folga, é essa a regra.

Desde que o Benfica sofreu um surto de coronavírus, na época passada, que a testagem tem sido permanente em torno do plantel encarnados e esta segunda-feira essa será mais uma rotina a cumprir logo pela manhã.

Todos os jogadores, técnicos e elementos de apoio ao grupo serão testados. Não por causa do contacto com jogadores do Belenenses no último jogo, mas porque, depois de uma folga, é essa a regra.