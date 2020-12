Benfica tem baixa no meio-campo para a Supertaça e Weigl sobe ao palco

Gabriel está lesionado até 2021 e alemão deve avançar frente ao FC Porto.

Julian Weigl atirou-se ao clássico de quarta-feira com uma exibição conseguida em Barcelos e corre para ser titular no meio-campo do Benfica na disputa pela Supertaça.

O alemão de 25 anos beneficia de uma lesão de Gabriel, que sofreu uma pancada - problema que o Benfica ainda não revelou oficialmente - e assim está fora das opções até final do ano, falhando o FC Porto, e os jogos da liga com Portimonense e, provavelmente, Santa Clara, no início de janeiro.

Dado como transferível em janeiro, o ex-Dortmund foi contratado há quase um ano por quase 20 milhões de euros. Neste volte-face, Weigl assumirá, por força das circunstâncias, as tarefas defensivas no meio-campo na discussão do primeiro título da época, recordando que até aqui somara 15 jogos, mas só sete como titular e desses apenas três na liga, a prova que Jorge Jesus privilegia.

O JOGO recolheu os dados destes quatro meses de Weigl sob o comando do técnico amadorense e o jogo de Barcelos convenceu: defensivamente e mesmo com o Gil Vicente mais recolhido devido à expulsão de Nogueira na primeira parte, o alemão recuperou nove bolas, ganhou três duelos aéreos, seis defensivos, alcançando uma percentagem de 67% de sucesso nestes, mais do que a média até aqui, de 60%.

Números do ex-Dortmund mostram intensidade acima da média no último encontro, mesmo tendo em conta um Gil recolhido por estar reduzido a dez, e qualidade e arrojo no capítulo do passe

Em análises em conferência de Imprensa, Jesus valorizou mais o contributo que Weigl dá na criação de jogo do que no papel defensivo, porém uma das críticas generalizadas ao médio é o pouco risco que este toma, enquanto Gabriel queima linhas com mais facilidade pelo passe longo. Em Barcelos, Weigl corrigiu: em 67 passes acertou 65, fez nove desses para o último terço, quatro longos e só dois para trás, acumulando 100% de eficácia nos três vetores. Perdeu quatro bolas, bem abaixo das oito por jogo com Lage e que Jesus já fez baixar para 5,8, sinal de um rendimento a subir.