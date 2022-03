Benfica superou registo do FC Porto e triunfo frente ao Ajax garante história

O Benfica tenta vencer pela 120.ª vez na prova europeia mais importante, registo só atingido por sete clubes. Águias já superaram, em 2021/22, os 117 jogos ganhos pelo FC Porto. Vitórias ante Spartak (duas), PSV, Barcelona e Dínamo Kiev fizeram encarnados superar os dragões. Em três partidas disputadas em Amesterdão, o Benfica só ganhou uma e em 1968/69, por 3-1.

O Benfica decide amanhã, em Amesterdão, se estará ou não nos "quartos" da Liga dos Campeões, degrau que não pisa desde 2015/16, quando se viu superado pelo Bayern Munique.

Agora, apenas um triunfo na casa do Ajax (ou um empate se, depois, vencerem nas grandes penalidades) valerá aos encarnados o carimbo no passaporte: triunfo esse que, sucedendo, terá sabor especial pois será o 120.º do Benfica, somando jogos na Taça dos Campeões Europeus/Champions e pré-eliminatórias.