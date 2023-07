Benfica sujeito a primeiro exame de pré-época esta quarta-feira

Uma semana após o regresso ao trabalho, as águias afinam a preparação para 2023/24, enfrentando hoje o Southampton Clube inglês terminou a Premier League em 2022/23 no 20.º posto e desceu ao Championship. Roger Schmidt tem ensaiado a estratégia para a nova época com 30 jogadores à disposição.

Uma semana depois do arranque dos trabalhos, o Benfica entra hoje em campo para testar a preparação tendo em vista a nova época, na qual defenderá o estatuto de campeão nacional, na segunda época de Roger Schmidt aos comandos das águias. O adversário será o Southampton, que terminou a Premier League em 2022/23 no 20.º posto, descendo ao Championship, escalão no qual também militava o primeiro adversário na última pré-época: o Reading.

Roger Schmidt trabalhou nos últimos dias com 30 jogadores no relvado, mas a partir de agora tem mais três futebolistas disponíveis (Otamendi, Jurásek e Di María) e vai aproveitar o embate com o Southampton para afinar o onze para a nova época, num modelo que seguiu em 2022/23, mas irá também lançar alguns jogadores que têm o futuro em aberto.

Tomás Araújo, Meité, Paulo Bernardo, Tiago Dantas, Tiago Gouveia e Henrique Araújo estiveram todos emprestados na temporada transata e têm tentado mostrar serviço ao longo destes dias ao treinador germânico, procurando convencê-lo a ganharem uma oportunidade, a exemplo do que sucede com Rafael Rodrigues e Martim Neto, dupla que esteve na equipa B em 2022/23. O lateral-esquerdo beneficiou do facto de Jurásek ter sido apenas entretanto oficializado como sucessor de Grimaldo para ganhar uma vaga no estágio, enquanto o centrocampista, que renovou contrato quando estava à beira da saída, tenta lucrar com o fim da ligação entre águias e Cher Ndour para ganhar espaço no miolo.

Com nove dos 11 futebolistas mais utilizados no final da época passada à disposição nos últimos dias (Gonçalo Ramos está na fase final da recuperação da lesão muscular que o afastou da Seleção Nacional), Schmidt apenas não trabalhou com Otamendi e Grimaldo (este já fora da Luz). Haverá hoje espaço a novas oportunidades e a ver em ação também o primeiro e o mais caro reforço das águias: Kokçu, contratado por 25 M€, mais cinco por objetivos, ao Feyenoord.

Palestra antes do treino matinal

Depois de na segunda-feira ter iniciado os trabalhos pela manhã com um programa limitado ao ginásio, passando depois ao relvado à tarde, ontem o conjunto orientado por Roger Schmidt realizou desde logo um ensaio matinal em campo. O treinador alemão contou com 30 futebolistas (apenas André Gomes, a recuperar de uma cirurgia ao ombro, ficou de fora) e ainda antes de o grupo dar corda às chuteiras Schmidt fez questão de dialogar durante alguns minutos com o seu plantel. A palestra serviu para explicar o que pretende e apontar a concentração da equipa para o desafio de hoje com o Southampton, às 15h00 - à tarde houve trabalho de ginásio.