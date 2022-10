Benfica soma primeira vitória na Youth League na casa do PSG

Os encarnados venceram por 3-2 e ainda sonham com o apuramento para os oitavos de final.

O Benfica, campeão em título, somou esta terça-feira a primeira vitória na Youth League, ao vencer na casa do PSG por 3-2, e deu um passo importante no objetivo de passar à oitavos de final da prova.

Os encarnados entraram em falso na partida, assistindo a um golo madrugador de Ilyes Housni, aos três minutos. A reviravolta foi iniciada aos 14', com Diego Moreira a assistir um grande cabeceamento de Luís Semedo, que haveria de bisar, de grande penalidade, aos 45+1', já depois de o extremo ter virado o marcador, aos 39'.

Na segunda parte, ainda houve tempo para um calafrio, fruto do bis de Housni, aos 86', mas o triunfo acabou por não escapar, permitindo às águias sonhar em seguirem em frente na prova.

O Benfica subiu à terceira posição do Grupo H da Liga dos Campeões, com quatro pontos, mais um do que somam os israelitas do Maccabi Haifa, que perderam na receção à Juventus (segunda, com sete). Já o PSG continua na liderança isolada, com nove pontos.