Benfica sobre o adiamento do jogo nos Açores: "Como se previa antes do pontapé de saída"

Benfica noticiou no site o adiamento do jogo com o Santa Clara, da 12ª jornada da I Liga

O encontro Santa Clara-Benfica, da 12.ª jornada da I Liga, suspenso devido ao mau tempo que se faz sentir em Ponta Delgada, será retomado na segunda-feira, às 16h00 locais (17h00 em Portugal continental).

De acordo com os responsáveis das duas equipas, ficou decidido retomar a partida na segunda-feira, depois de o árbitro da associação de Lisboa Hélder Malheiro ter interrompido o encontro aos 5.55 minutos de jogo, numa altura em que havia muita chuva e muito vento, tornando o jogo, que se encontrava empatado 0-0, bastante complicado.

Sobre o adiamento, o Benfica escreveu no site do clube que "com um relvado alagado em diferentes zonas, impróprio e sem as condições mínimas para a prática do futebol, o jogo ainda teve início no Estádio de São Miguel, mas, como se previa antes do pontapé de saída, foi interrompido ao fim de apenas seis minutos pelo árbitro Hélder Malheiro, que mandou as equipas recolherem aos balneários", pode ler-se.

Na reunião que teve lugar após a paragem do Santa Clara-Benfica ficou decidido que o jogo será retomado esta segunda-feira, 4 de janeiro.