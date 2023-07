"Benfica? Só posso dizer que tenho o sonho de jogar na Europa"

Questionado sobre as possibilidades de ser contratado pelo Benfica, Bento evitou comentar o assunto por respeito ao Athletico Paranaense, mas admitiu sonhar em competir no futebol europeu.

Bento, guarda-redes brasileiro que faz parte dos planos do Benfica para este mercado, foi questionado esta quinta-feira pela Antena 1 sobre essa possibilidade, evitando entrar em grandes detalhes, devido ao respeito pelo seu clube atual, o Athletico Paranaense.

"O clube está a resolver com os meus empresários. Se acontecer, que seja bom para toda a gente. Estou focado no jogo de hoje com o Flamengo [segunda mão dos quartos de final da Taça do Brasil], que é uma grande equipa", frisou.

Perante a insistência do jornalista nos encarnados, Bento reforçou que não pode avançar pormenores sobre as negociações, admitindo ainda assim que tem o sonho de competir no futebol europeu.

"Não posso dizer nada, o meu sonho é jogar na Europa. Todos os jogadores sonham jogar na Europa. Não posso dizer mais nada, não seria cordial com a equipa pela qual estou a vestir a camisola. Só posso dizer que tenho o sonho de jogar na Europa", concluiu.