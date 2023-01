Benfica: sexta vez a virar como líder no século XXI

As águias terminaram, mais uma vez neste século, a primeira metade da Liga à frente. Em três casos foram campeões, em dois não.

Fosse qualquer que fosse o desfecho deste jogo, o Benfica não fecharia a primeira volta do campeonato sem ser com a coroa de líder isolado. Agora, contas fechadas neste virar de página, as águias arrancam para a segunda volta no primeiro lugar e quatro pontos à frente do mais direto perseguidor, o Braga.

Olhando para todo o século XXI, esta é a sexta vez em que as águias chegam a esta fase na dianteira da Liga. A última foi em 2019/20, quando os encarnados estavam sete pontos adiantados em relação ao FC Porto mas acabaram por os perder, assim como o título. Em 2011/12 dois pontos à frente também não bastaram para o Benfica ser campeão, voltando a ser superado pelos dragões. Mas em 2013/14, 2014/15 e 2016/17 as águias agarraram as vantagens e garantiram o título.