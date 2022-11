Benfica: "sensação da Liga dos Campeões" deu "outra lição" ao PSG

A análise da imprensa internacional à goleada (6-1) do Benfica em casa do Maccabi Haifa, que ditou a passagem aos oitavos de final da Champions como vencedor do grupo.

Fator sensação - Globoesporte.com

"Benfica reforçou o estatuto de sensação da Liga dos Campeões 2022/23 na última jornada da fase de grupos. A equipa portuguesa goleou o Maccabi Haifa por 6 a 1 e ultrapassou o badalado PSG."

Benfica ensina lição - Kicker

"O PSG tinha quatro golos de avanço no score e só precisava de ganhar. Fê-lo... mas o Benfica ensinou outra lição aos franceses. Parecia não ser possível, mas foi uma noite especial"

Soberbo João Mário - Sky Sports

"Os cinco golos na segunda parte possibilitaram ao Benfica uma vitória dramática em Israel com o Maccabi Haifa. E foi o soberbo tiro de João Mário que fez rebentar a festa no final"

A teoria do caos - As

"Cada notícia que chegava de Itália revolucionava o que acontecia no relvado de Haifa. Como na teoria do caos, os golos de Turim eram borboletas que causavam furacões em Israel."

Uma carta na manga - L'Équipe

"Nuno Mendes parecia ter fechado as contas do grupo, mas o Benfica tinha uma derradeira carta na manga e partiu para cima do Maccabi para selar o apuramento com golos marcados fora. Incrível!"