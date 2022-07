Benfica sem pressa por Lucas Veríssimo: central poderá ser "reforço" de janeiro

Central aponta a setembro para sair do boletim clínico encarnado. Parado desde novembro do ano passado, depois ter sido operado ao joelho direito, o brasileiro tem evoluído bem mas os encarnados não querem forçar. Ideia é ter o defesa como "reforço" de janeiro.

Lucas Veríssimo continua a evoluir na recuperação da gravíssima lesão sofrida em novembro do ano passado, uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, que forçou o central a uma operação e a uma longa paragem. O brasileiro vai acelerando, dentro do possível, e ambiciona ver o seu nome fora do boletim clínico das águias já em setembro próximo.

No entanto, e dada a enorme gravidade da lesão, uma das mais graves que passaram pelo departamento clínico encarnado, o Benfica quer que esse caminho ainda a percorrer seja feito sem forçar nada, nem prazos, nem esforços. No presente não há certezas e tudo será ajustado conforme a resposta que for sendo dada pelo atleta ao departamento clínico encarnado, sendo o prazo normal para que Lucas Veríssimo esteja em pleno ao dispor de Roger Schmidt apenas em janeiro no próximo ano.