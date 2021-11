Benfica sem Lucas Veríssimo: "Morato é muito bom e não me tem surpreendido"

Opção imediata para a vaga do lesionado Lucas Veríssimo, o brasileiro Morato é o central que mais se destaca no capítulo do passe

Senhor que se segue na hierarquia encarnada no que diz respeito ao eixo defensivo, Morato vai ganhar agora ainda mais espaço e preponderância no onze, face à grave lesão de Lucas Veríssimo. Contratado no início de 2019/20 ao São Paulo, o central tem aproveitado a gestão de Jesus para jogar cada vez mais, destacando-se em relação à concorrência no sector, sobretudo, pela sua capacidade... com bola.