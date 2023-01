Benfica sem Enzo Fernández em Arouca e nova ronda de negociações

Médio argentino, negociado pelo Chelsea, não integra as opções de Roger Schmidt.

O Benfica já aterrou no Porto e está, neste momento, a cumprir o caminho até Arouca no seu autocarro, com uma novidade: Enzo Fernández não integra a comitiva e falha o encontro desta noite, num momento determinante para a sua transferência para o Chelsea.

Segundo O JOGO apurou, as negociações entre os encarnados e os blues prosseguem e haverá um encontro esta tarde que pode ser decisivo para acertar a mudança do médio argentino para o Chelsea.

O Benfica quer 120 milhões de euros a pronto pagamento, enquanto o Chelsea tenta fazer o pagamento em parcelas.