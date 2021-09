Benfica segurou Gedson até ao fim: as propostas recusadas

Tanto Galatasaray como Besiktas colocaram na mesa ofertas de 10 milhões de euros por metade do passe do internacional sub-21. Fecho do mercado esta quarta-feira na Turquia será sem a entrada do camisola 83 das águias

O Galatasaray, tal como o seu grande rival Besiktas, procuraram ao longo desta janela de mercado garantir os serviços de Gedson mas, esta quarta-feira, que marca o encerramento da janela para contratações na Turquia nenhum cantará vitória.

Ao que O JOGO apurou, ambos os emblemas citados foram forçando uma contratação que a SAD das águias, de forma unânime, travou em todos os momentos, entendendo que haverá espaço e tempo para que Gedson ajude a equipa de Jorge Jesus durante a temporada.