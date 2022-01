Benfica segue jovem promessa do Palmeiras, dizem no Brasil

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Giovani já fez 14 jogos pela equipa principal do Palmeiras, em 2021, e está a ser seguido pelo Benfica e por outros clubes europeus.

Giovani Henrique Silva, avançado de 18 anos do Palmeiras, está a ser acompanhado pelo Benfica, adianta a ESPN Brasil.

O brasileiro dos sub-20 do Verdão apontou três golos em oito jogos da equipa na Copinha do Brasil - competição conquistada pelo emblema paulista - e, em 2021, fez 14 partidas ao serviço da equipa principal, orientada por Abel Ferreira, tendo marcado um golo e feito uma assistência.

De acordo com a publicação, o extremo está debaixo do olho de Juventus, Barcelona, City Footbal Group (detém Manchester City, Girona, Troyes, New York City e Yokohama Marinos), Atlético de Madrid e Mónaco, além dos encarnados.

Giovani tem contrato com o Palmeiras até ao final de 2024.