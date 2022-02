Benfica-Santa Clara: Rafa e Darwin põem açorianos em choque

UM A UM >> Análise ao desempenho dos jogadores do Benfica que este sábado venceram o Santa Clara, por 2-1, na 22ª jornada da Liga Bwin

Vlachodimos 6

Poucas foram as vezes em que teve de aparecer no jogo mas, em todas, deixou uma imagem de segurança, como nas saídas aos 46" e aos 83". No golo visitante desviou o primeiro remate como pôde.



Lázaro 6

Uma exibição de grande empenho, em particular na forma com que se aventurou em terrenos mais adiantados, onde fez combinações e alguns cruzamentos com perigo. Aos 34" esteve apático e permitiu um cabeceamento de Boateng e, aos 85", forçou Marco a boa defesa.



Otamendi 6

Não teve um jogo muito complicado, conseguindo fechar sem falhas de maior no meio e ainda compensar as subidas de Lázaro.



Vertonghen 5

A jogada do 0-1 podia ter sido anulada por si mas não teve pernas para travar o lance logo no início. Tirando isso, cumpriu e ainda teve um remate ao poste, aos 19".



Grimaldo 5

No lance do golo açoriano não foi capaz de impedir a antecipação de Mohebi, que foi mais rápido. Na primeira parte ainda teve momentos de entendimento com Everton mas foi ficando menos afoito com o tempo.



Weigl 6

Aos 44" brilhou em termos defensivos, com um corte na grande área encarnada mas, pouco depois, teve também uma perda que acabou por colocar a equipa em risco perante o Santa Clara. No global, esteve equilibrado.