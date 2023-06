Benfica: sai Gonçalo Ramos, entra Taty Castellanos

Jorge Mendes tem carta branca para negociar o dianteiro das águias e já está acertada a contratação do avançado argentino. Futuro do internacional português poderá passar por uma venda milionária e o Manchester United é o maior interessado no jogador, que está também no radar do PSG. O substituto está "amarrado".

O ataque do Benfica vai mudar na próxima temporada. Gonçalo Ramos está na porta de saída da Luz, Taty Castellanos tem via aberta para preencher a vaga. Um negócio pressupõe o outro, embora a ordem cronológica possa apontar para o acerto total com o argentino que brilhou pelo Girona, enquanto Jorge Mendes negoceia a transferência milionária do melhor marcador das águias na última temporada. Certo é que, segundo O JOGO apurou, os encarnados têm tudo negociado para a vinda do compatriota de Otamendi.

Taty Castellanos, de 24 anos, estava no topo da lista de alvos do Benfica para o reforço do ataque e, segundo o nosso jornal apurou, os responsáveis encarnados conseguiram, nas últimas horas, "amarrar" a contratação do ponta-de-lança que fechou a última temporada com 14 golos (quatro deles num jogo contra o Real Madrid) em 37 jogos pelos espanhóis do Girona. Segundo está previsto, no início da próxima semana tudo poderá ser selado entre as partes.

O jogador de 1,78 m atuou na La Liga por empréstimo do New York City, emblema norte-americano que pertence ao Grupo City, onde se incluem Manchester City, Bahia e Girona, entre outros. E foi com os responsáveis da casa-mãe que os encarnados acertaram nas últimas horas a transferência, que deverá ser concluída mediante um investimento que rondará os 15 milhões de euros. Com o jogador, conhecido pelo seu espírito combativo, até nas tarefas defensivas - na linha de Gonçalo Ramos -, e faro pelo golo, tudo estará já alinhavado para a assinatura de um contrato que será válido por cinco temporadas, ou seja, até ao final de 2027/28.

Em sentido contrário estará Gonçalo Ramos, embora a transferência do camisola 88 possa apenas ser finalizada (e oficializada) no início de julho, até para ser registada no próximo exercício contabilístico, dado que o atual, a ser finalizado até 30 de junho, já inclui a venda de Enzo Fernández ao Chelsea (em janeiro) por 121 milhões de euros.

O JOGO apurou que o presidente Rui Costa recebeu a garantia do empresário Jorge Mendes de que o internacional português de 21 anos - ontem dispensado por lesão da Seleção Nacional - entrará em breve para a lista das maiores vendas dos encarnados, tendo carta branca para decidir o destino final do melhor marcador do Benfica na última temporada, com 27 golos (sete deles no palco da Liga dos Campeões) em 47 jogos.



Man. United na frente e PSG na expectativa

O Manchester United e o PSG são os clubes que têm Gonçalo Ramos muito bem referenciado e têm também relação privilegiada com Jorge Mendes, pelo que na Luz acredita-se que um destes emblemas irá bater uma verba choruda pelo dianteiro, cuja cláusula de rescisão, de 120 milhões de euros, dificilmente será acionada. Ainda ontem, o jornal "Mirror" trouxe à estampa o forte interesse dos red devils em garantir o goleador encarnado, sobretudo depois de terem percebido que os alvos Harry Kane (Tottenham) e Victor Osimhen (Nápoles) terão uma fasquia negocial muito superior e fora dos planos do United.