Benfica SAD convoca AG de recomposição dos cargos sociais para 6 de janeiro

Rui Costa é apontado para o cargo de presidente do conselho de administração da SAD, que contará, entre outros, com Domingos Soares de Oliveira. Já Nuno Magalhães é proposto para liderar a mesa da AG e João Augusto o Conselho Fiscal.

Os acionistas da Benfica SAD vão decidir a recomposição dos cargos sociais em 6 de janeiro próximo, numa Assembleia Geral (AG) extraordinária convocada para o efeito através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A reunião magna conta com um ponto único na ordem de trabalhos, que é "deliberar sobre a recomposição dos cargos sociais do conselho de administração, do conselho fiscal e da mesa da AG, e eleição dos membros dos respetivos órgãos para o mandato relativo ao quadriénio 2021/2025", lê-se no documento enviado ao supervisor.

A convocatória, assinada pelo presidente da AG, Nuno Miranda de Magalhães, sublinha que houve eleições no Benfica, principal acionista da SAD e titular da totalidade das ações de categoria A da sociedade, no passado dia 9 de outubro, pelo que "se justifica alinhar os mandatados dos membros dos órgãos sociais da Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD com os mandatos dos dirigentes do Sport Lisboa e Benfica".

O encontro está agendado para o Estádio da Luz, em Lisboa, no dia 6 de janeiro de 2022, pelas 19:00.