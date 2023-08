Benfica: Roger Schmidt vai ter mais um guarda-redes

Contratação de um concorrente ao titular Vlachodimos está nos planos, mas alvos em acerto.

O plantel do Benfica ainda está em "construção" e uma das traves da nova estrutura será a contratação de um novo guarda-redes. Roger Schmidt tem a garantia de que vai contar com um reforço para a baliza antes do final do mercado, sendo certo que não será Bento, do Athletico Paranaense, e não é seguro que a solução passe por Trubin, do Shakhtar.

Os responsáveis encarnados e o treinador alemão têm nos planos manter Vlachodimos como titular. Porém, Samuel Soares estava em teste durante a pré-época e a avaliação aponta para que não esteja ainda preparado para a exigência de ter de substituir o grego. Acresceu a este cenário a lesão grave sofrida pelo também jovem André Gomes, que encurtou o leque de opções.

O Benfica tentou uma primeira abordagem por Bento, mas esbarrou na intransigência do clube brasileiro e passou a outros alvos. Entretanto, foi avançado o interesse em Trubin, do Shakhtar, mas o guardião terá um acordo verbal com o Inter de Milão para uma saída a custo zero na próxima época, pelo que só convencendo o jogador a mudar de agulha poderá entrar nos planos do Benfica que, por tudo isto, avalia ainda outros nomes.