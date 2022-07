Benfica: Roger Schmidt risca André Almeida das contas para 2022/23

Técnico alemão, sabe O JOGO, conversou com o lateral e informou-o de que desportivamente não conta para 2022/23. Lateral finaliza vínculo em 2023. Sem clubes interessados para já, treinador admite ficar com o jogador pela importância no balneário, mas não mais do que com o papel de reserva. Próximo mês é decisivo.

André Almeida não entra nos planos desportivos do Benfica para 2022/23. O JOGO sabe que o treinador encarnado, Roger Schmidt, tomou a decisão depois de ter avaliado o lateral durante este início de pré-época e terá mesmo conversado com o defesa, explicando-lhe que não terá espaço para somar minutos no plantel, cenário que foi agravado pela entrada de Bah, reforço para este ano que será o dono da direita, e pela perspetiva de Gilberto continuar na Luz para 2022/23, ainda que num plano de suplente.

Nesse sentido, André Almeida só teria espaço no onze de forma esporádica, daí Schmidt ter-se reunido com o atleta para lhe explicar os planos desportivos.