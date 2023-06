Benfica: Roger Schmidt quer um lateral com queda para o golo

Futebol ofensivo do alemão faz com que os laterais participem muito no ataque, ao marcarem e assistirem mais. A produtividade das alas encarnadas aumentou em relação ao ano passado e é maior do que a dos principais rivais. Grimaldo é o principal responsável por esses números e, por isso, deixa um vazio no plantel.

Numa equipa que marca 131 golos numa temporada, todos os setores são importantes para construir o jogo ofensivo, mas no Benfica de Schmidt as laterais tomaram um lugar de maior destaque quando se compara tanto com a equipa do ano passado, como com os rivais diretos. E foi por isso mesmo que, ontem, António Simões referiu, a O JOGO, a dificuldade que a SAD vai ter em encontrar um substituto para Grimaldo, já que o novo dono da ala esquerda terá de oferecer ao jogo aquilo que o espanhol fez este ano. O Benfica está no mercado à procura de um novo lateral e quem chegar deve ter um perfil parecido tanto ao de Grimaldo como ao de Bah: com os olhos postos no ataque, qualidade no cruzamento e presença de qualidade na área.

Olhando para os números desta temporada é fácil perceber a preponderância que as laterais têm no estilo de jogo do técnico alemão. Dos 131 golos que os encarnados marcaram, 14 (10,7%) foram da autoria dos laterais, somando ainda 22 assistências, o que totaliza uma participação direta em 36 golos (27,5%).