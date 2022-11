Benfica: Roger Schmidt iguala registo do Sporting de Marinho Peres

À 13.ª jornada com tantos pontos só recuando 32 anos. E mais atrás para ver 25 jogos sem perder.

Roger Schmidt argumenta sempre que ainda não ganhou nada, e é um facto, quando confrontado com registos do passado, mas eles existem e estão a ser superados pelo Benfica comandado pelo técnico alemão, que ontem festejou a sétima vitória seguida na Liga Bwin em jogos na Luz, igualando a série averbada por Rui Vitória, em 2017/18. Porém, há outros números que merecem destaque nesta caminhada encarnada.

Olhando apenas ao campeonato, e recorrendo à conversão das vitórias de dois para três pontos, o Benfica de Schmidt, com os atuais 37 pontos (12 triunfos e um empate), só encontra igual recuando 32 anos. Em 1990/91, foi o Sporting de Marinho Peres a ter um registo deste calibre. Melhor, só os encarnados (1972/73) e o FC Porto (1939/40), com 39.

No entanto, e como a época inclui outras competições, merecem destaque os 25 jogos sem derrotas do Benfica, uma invencibilidade pré-Mundial que só continua a encontrar rival em França, no PSG. Olhando apenas para as águias, a última vez que esteve tantos encontros sem perder aconteceu em 1977, com John Mortimore ao comando.