Benfica: Roger Schmidt ataca recorde pontual estabelecido por Sérgio Conceição

Rui Vitória deixou fasquia nos 88 pontos e Sérgio Conceição esticou-a até aos 91. A média atual aponta a um novo máximo. Basta aos encarnados a repetição dos resultados averbados na primeira volta, em que perderam apenas sete pontos, para fazerem a festa da conquista do título. Mas o calendário ainda vai apertar.

A paragem dos campeonatos para a realização de compromissos de seleções abriu espaço a uma análise mais pormenorizada do que falta jogar na Liga, prova que o Benfica lidera com um conforto pontual que lhe permite ter em alta a expectativa de conquista do título de campeão. Aliás, a caminhada atual, e salvo percalços que compliquem os planos teóricos, até permite pensar que a campanha em curso dos encarnados possa terminar com novos máximos nacionais.

Antes de atacar um novo recorde de pontos, o Benfica conduzido por Roger Schmidt estará concentrado em deitar a mão, assim que possível, ao ceptro, numa corrida que lidera com dez pontos de avanço para o ainda campeão FC Porto (e mais dois para o Braga). Olhando para o que foi feito durante toda a primeira volta, aos encarnados bastará, pelo menos, repetir essa caminhada para não deixar escapar o maior objetivo da época.