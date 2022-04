Benfica: Roger Schmidt assina para a semana

Dado os importantes compromissos tanto do Benfica como do emblema de Eindhoven, internos e na UEFA, foi decidido que o contrato do alemão fosse posto preto no branco a partir de segunda-feira.

Está para muito breve o fecho, preto no branco, do acordo entre o Benfica e o técnico Roger Schmidt. Segundo O JOGO apurou, e estando já acertados os termos contratuais que permitem garantir que o ainda técnico do PSV irá sentar-se no banco das águias em 2022/23, está previsto que na próxima semana os encarnados e Schmidt assinem o contrato, colocando de vez um ponto final nas dúvidas sobre quem será o sucessor de Nélson Veríssimo.

A razão para que o timing da referida formalização legal do entendimento seja a próxima semana, salvo algum imprevisto, teve a ver acima de tudo com questões de cariz desportivo e as quais ambas as partes entenderam ser as mais adequadas.

Do lado de Roger Schmidt, que ainda estava envolvido na possível conquista de três títulos - liga dos Países Baixos, Taça e Conference League - aquando das conversas com o elenco liderado por Rui Costa, era importante deixar a formalização para depois dos jogos com o Leicester e com o Ajax. O primeiro, para a Conference League, foi anteontem e terminou com uma derrota por 2-1 dos neerlandeses em casa, sendo eliminados da prova europeia pelos ingleses. O segundo está agendado para amanhã contra o rival de Amesterdão e é a final da Taça dos Países Baixos, prova onde a formação de Eindhoven aposta muito do que é o sucesso da presente temporada.

Dada a importância destes dois compromissos, foi entendido selar o entendimento apenas depois dos mesmos para evitar "distrações". Algo que também o Benfica aprovou dado que disputava a passagem às meias-finais da Champions contra o Liverpool, tendo ainda amanhã também um dérbi com o Sporting.

Cumpridos os dois grandes embates internos de Benfica e PSV, faltará definir o dia e hora exatos para oficializar Schmidt.

Despedida com dois títulos à vista

Numa altura em que já foi oficializado que o sucessor de Roger Schmidt será o ex-avançado Ruud Van Nistelrooy, promovido da equipa B, o técnico ainda em funções no clube de Eindhoven tenta sair pela porta grande.

Mesmo afastado da Conference League nos quartos de final pelo Leicester, o germânico ainda pode fazer a dobradinha nas provas internas dos Países Baixos: no domingo disputa a final da taça com o Ajax e, na liga com cinco jornadas, está a quatro pontos do rival de Amesterdão.

Schmidt já ganhou esta época a Supertaça, batendo o Ajax por 4-0.

