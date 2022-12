Avançado brasileiro vai deixar o Benfica e assinar pelo Coritiba, treinado pelo português António Oliveira.

Rodrigo Pinho deverá realizar, esta quarta-feira, os exames médicos pelo Coritiba, antes de ser anunciado como reforço do emblema brasileiro.

O avançado era esperado ainda ontem em Curitiba, tendo prevista para esta manhã a presença no centro de treinos do Coxa para cumprir todas as formalidades para selar a transferência, que vai render ao Benfica cerca de 2,5 milhões de euros.