Benfica revoltado com VAR: "Um fora de jogo feito tão à medida que a bola já está no ar!"

Encarnados acusaram VAR de "prejudicar sistematicamente" o clube e de "beneficiar os mesmos de sempre"

O Benfica, por via da conta oficial da comunicação no Twitter, acusou este sábado o VAR " de prejudicar sistematicamente" o clube, visando o golo anulado a Darwin por dois centímetros na derrota com o FC Porto (0-1), que coroou os dragões como novos campeões nacionais.

"A história deste campeonato. A história de um VAR que, sistematicamente, prejudica o Benfica e beneficia os mesmos de sempre. Um fora de jogo de 2cm feito tão à medida, mas tão à medida, que a bola já está no ar! É tempo da Federação Portuguesa de Futebol e do Conselho de Arbitragem agirem. E pararem de desrespeitar o Benfica", foi a mensagem publicada pelas águias na conta "Benfica News".

O FC Porto celebrou este domingo, em pleno Estádio da Luz, a conquista do 30º título de campeão nacional, após vencer o Benfica por 1-0, com um golo de Zaidu aos 90+4.