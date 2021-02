Benfica revela quanto custaram os jogadores contratados para 2020/21

A SAD encarnada publicou os valores envolvidos nas aquisições feitas no mercado de verão

A SAD do Benfica anunciou esta sexta-feira um resultado líquido positivo de 8,2 milhões de euros ao primeiro semestre do exercício de 2020/21, tendo destacado que "apresenta lucro nos primeiros seis meses de atividade" pelo sétimo ano consecutivo.

Todavia, na mesma comunicação, a SAD encarnada refere "um aumento do passivo em 30,4% face ao final do ano transato, atingido os 425 milhões de euros". Valor explicado com "o investimento no plantel juntamente com o aumento das rubricas de fornecedores e outros credores, na sequência da emissão de um novo empréstimo obrigacionista".

A SAD encarnada publicou ainda os valores envolvidos nas aquisições feitas no mercado de verão, oportunidade de ficar a saber que, afinal, Everton custou 22 milhões de euros - e não os inicialmente anunciados 20 milhões - e Pedrinho passou de 18 milhões para 17.

A saber:

Darwin Nuñez > Investimento total de 25.020 milhares de euros, que engloba a aquisição dos referidos direitos, os encargos com serviços de intermediação, os encargos com o Mecanismo do Fundo de Solidariedade e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados;

Everton > Investimento total de 22.005 milhares de euros, que engloba a aquisição dos referidos direitos, os encargos com serviços de intermediação e os encargos com o Mecanismo do Fundo de Solidariedade;

Pedrinho > Investimento total de 17.098 milhares de euros, que engloba a aquisição dos referidos direitos, os encargos com serviços de intermediação e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados;

Waldschmidt > Investimento total de 16.017 milhares de euros, que engloba a aquisição dos referidos direitos, os encargos com serviços de intermediação, os encargos com o Mecanismo do Fundo de Solidariedade e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados;

Otamendi > Investimento total de 15.158 milhares de euros, que engloba a aquisição dos referidos direitos, os encargos com serviços de intermediação e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados.