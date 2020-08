Benfica repetiu três vezes o mesmo resultado em casa do PAOK

Sempre que defrontou os gregos em Salónica, a equipa de Lisboa saiu vencedora. Mas, individualmente, Abel tem vantagem sobre Jesus

O Benfica venceu sempre que defrontou o PAOK em Salónica, equipa que volta a aparecer no caminho dos "encarnados" no acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, desta vez na terceira pré-eliminatória.

Em três deslocações a essa cidade grega, o clube da Luz assegurou sempre o triunfo e o último foi mesmo uma goleada, por 4-1, em 2018, no "play-off" da "Champions". Em 2014, nos 16 avos de final da Liga Europa, venceu por 1-0, e, em 1999, na segunda ronda da Taça UEFA, ganhou por 2-1.

Mesmo assim, numa eliminatória a apenas um jogo, devido à pandemia da covid-19, a tarefa do Benfica não promete ser fácil, já que o PAOK é vice-campeão grego e, em 2018/19, conquistou apenas pela terceira vez na sua história o campeonato helénico.

O historial de confrontos é claramente favorável aos "encarnados", mas o cenário altera-se um pouco nos duelos que aconteceram no passado entre os técnicos Jorge Jesus, de regresso ao Benfica, e Abel Ferreira, que está a iniciar a sua segunda temporada no emblema da Salónica.

Quando estava à frente do Sporting de Braga, Abel venceu por duas vezes Jesus, quando este liderava o Sporting, tendo-se registado ainda um empate e um triunfo para o técnico de 66 anos.

Para chegar a esta fase, num jogo em que não contou com Vieirinha, campeão europeu com Portugal em 2016, o PAOK afastou os turcos do Besiktas, com um triunfo caseiro por 3-1. Com apenas 18 anos, o avançado Christos Tzolis foi grande figura do encontro, tendo apontado dois golos.

O PAOK-Benfica será disputado a 15 ou 16 de setembro.

No caso de seguir em frente, a formação "encarnada" defronta no "play-off" os russos do Krasnodar, "carrascos" do FC Porto na terceira pré-eliminatória da edição 2019/20, em 22 ou 23 e 29 ou 30 de setembro.

O Benfica procura a 11.ª presença consecutiva na fase de grupos da "Champions", na qual já tem lugar assegurado o FC Porto, na qualidade de campeão português em título.

O sorteio realizado em Nyon, na Suíça, ditou ainda os duelos Dínamo Kiev-AZ Alkmaar e Gent-Rapid Viena, no "Caminho das Ligas".

No "Caminho dos Campeões", vão ser disputados os jogos Ferencváros-Dinamo Zagreb, Qarabag-Molde, Omonia-Estrela Vermelha, Midtjylland-Young Boys e Maccabi Tel-Aviv-Dinamo Brest.