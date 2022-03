Benfica: renovação para Morato, Lucas Veríssimo, Everton e Darwin

Contratos foram ampliados de forma automática em função de objetivos cumpridos, nomeadamente número de jogos realizados. O primeiro está ligado até 2025 e o restante trio até 2026

Os contratos de Morato, Lucas Veríssimo, Everton e Darwin foram automaticamente renovados por mais uma temporada. A informação sobre a validade dos vínculos dos jogadores consta do Relatório e Contas do primeiro semestre de 2021/22 enviado pela SAD encarnada na terça-feira à CMVM, num documento que especifica a ligação do primeiro até 2025, enquanto o restante trio está ligado até 2026. O quarteto viu o seu vínculo ao Benfica ainda mais blindado em função de objetivos cumpridos, nomeadamente o número de jogos realizado com a camisola encarnada, segundo apurou O JOGO.

O documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários esclarece ainda que Vlachodimos, Weigl, Gabriel e Yony González têm contratos válidos até 2025, mas essas situações tinham já sido avançadas em relatórios anteriores da sociedade anónima do clube da Luz.