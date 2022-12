Benfica renova contrato com o médio João Neves até 2028

João Neves no particular do Benfica contra o Sevilha

Jovem jogador de 18 anos premiado com um novo vínculo. Foi suplente não utilizado em dois jogos da Taça da Liga.

O Benfica anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com João Neves. O jovem médio de 18 anos assinou um vínculo válido até 2028.

"De águia ao peito há 11 épocas, o jovem médio João Neves (18 anos) renovou contrato com o Sport Lisboa e Benfica. O novo vínculo do jogador, que se estreou pela equipa A no dia 11 de dezembro num particular com o Sevilha, é válido até 2028", informou o clube da Luz no site oficial.

A jovem promessa ainda não se estreou oficialmente na principal equipa das águias, mas foi suplente não utilizado em dois recentes encontros da Taça da Liga: frente a Estrela da Amadora e Moreirense.

Esta temporada, leva seis jogos pela formação de juniores, um nos sub-23 e nove na equipa B, que alinha na Liga SABSEG.