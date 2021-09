Benfica renova contrato com médio Zan Jevsenak

No Benfica desde 2019, o médio esloveno Jevsenak prolongou a ligação às águias.

Zan Jevsenak, médio esloveno de 18 anos, renovou contrato com o Benfica, confirmou o clube encarnado, esta quarta-feira. O jogador que está nas águias desde 2019 - proveniente do NK Bravo - já alinhou, inclusive, pelos sub-23, esta temporada.

"Estou muito feliz pela confiança do Benfica em mim. Melhorei muito desde que cheguei ao clube, por isso agradeço aos treinadores e ao staff que me têm ajudado. Estar aqui é uma grande experiência para mim e para a minha vida. No futuro, quero jogar na equipa principal", atirou em declarações ao canal oficial do clube.

Jevsenak é internacional pelas seleções jovens da Eslovénia.