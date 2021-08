Benfica renova com João Resende, uma promessa da formação

Avançado tem apenas 18 anos.

O Benfica anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com João Resende. Trata-se de um jovem avançado de 18 anos que está no quinto ano de águia ao peito. A duração do vínculo não foi divulgada.

"Considerado como mais uma das promessas da formação do Benfica, João Resende está no seu segundo ano de júnior, mas, olhando para o seu trajeto no clube e nas seleções nacionais, facilmente verificamos a sua capacidade para atuar em escalões acima com um rendimento elevado e, sobretudo, a sua relação com as balizas contrárias e o golo", elogia o clube no site oficial, sobre um jogador que passou por Fafe e V. Guimarães.

"É um bom sinal [a renovação], sinal de confiança do clube no meu trabalho e a demonstração de que consigo a atingir os objetivos e as expectativas que previram para mim. O Benfica tem um papel muito importante na minha evolução como jogador e enquanto homem. Desde que vim para o Benfica evoluí muito em vários fatores, técnico, tático, físico e psicológico e tenho um comportamento muito positivo", afirmou João Resende à BTV.