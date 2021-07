Benfica renova com Diogo Nascimento: "Pensa à frente dos restantes"

Jovem médio de 18 anos vai para a oitava época ao serviço do clube.

O Benfica anunciou este domingo a renovação de contrato com Diogo Nascimento, um médio de 18 anos que parte para a oitava época de águia ao peito.

Quatro vezes internacional sub-18, Diogo chegou ao clube da Luz em 2014/15 proveniente do Belenenses, tendo iniciado o percurso no futebol no Sporting.

No currículo enquanto jogador de formação tem o Campeonato Nacional de Iniciados (2016/17) e de Juvenis (2017/18).

"O Diogo Nascimento é um médio com grande raio de ação e forte personalidade. Essa personalidade faz com que queira sempre assumir o jogo, independentemente do nível competitivo dos adversários. Gosta de "pegar" no jogo a partir de trás e assume a construção desde a primeira fase, tornando-o muito bom para equipas que, como as nossas, praticam um futebol ofensivo e dominante da posse de bola. É um jogador com qualidade técnica, forte no passe e na receção. Apesar da sua baixa estatura, é robusto e protege muito bem a bola. Ao longo dos anos que tem ao serviço do Benfica, tem demonstrado grande evolução e é atualmente um dos jogadores com potencial na estrutura do clube", comentou Luís Castro, treinador da equipa sub-23.

"A inteligência de jogo é o grande talento do Diogo e o pilar que mais se destaca no seu trajeto na formação do clube. Inteligência que sempre suportou a sua menor dimensão física. Pensa "à frente" dos restantes, com boa velocidade de execução e muita capacidade no jogo associativo com os colegas. Foi ganhando maior capacidade de cobrir mais metros no campo, permitindo-lhe ser não só influente no jogo entrelinhas da equipa, como na articulação com os corredores laterais. Aumentou a capacidade de surgir em zonas de finalização. Sempre agressivo e pressionante, sempre procurou compensar algumas dificuldades nos duelos com uma atitude competitiva exemplar", afirmou, por seu lado, Filipe Coelho, treinador Juvenis A do Benfica e que trabalhou com Diogo nos escalões de sub-14 e sub-15.