Benfica rejeitou uma proposta de 45 milhões de euros por Darwin

West Ham fez raide de última hora, mas valor foi insuficiente para a SAD rever a decisão de não vender o atleta.

O West Ham viu recusada pelo Benfica uma proposta para contratar Darwin. O emblema da Premier League colocava, segundo apurou O JOGO, 45 milhões de euros em cima da mesa, mas os responsáveis encarnados rejeitaram a oferta.

O Benfica não pretende vender nesta altura jogadores considerados titulares, apontando essa eventual saída para o final da época, considerando o valor apresentado pelos hammers, que lutam por um lugar de acesso à Liga dos Campeões na próxima temporada, insuficiente para repensarem a posição.

Com o fecho do mercado de transferências marcado para esta segunda-feira, o West Ham, que viu recusada antes uma oferta por Raphinha, do Leeds, fica assim com pouco tempo para eventual novo ataque a Darwin, que se encontra neste momento ao serviço da seleção uruguaia, que disputa as eliminatórias de acesso ao Mundial"2022.

No entanto, caso o clube orientado por David Moyes volte à carga serão necessários muitos milhões para conseguir levar um jogador por quem o Newcastle já se tinha mostrado disposto a pagar, numa primeira fase, 50 milhões de euros, admitindo até chegar aos 60. Além do clube da Luz, também o próprio futebolista não se mostrou seduzido com a possibilidade de ingressar nos magpies, que ocupam agora o 18.º lugar na liga inglesa.

O Benfica está pronto a dificultar ao máximo a saída de Darwin, assim como de outros atletas, como Grimaldo, que está na mira do Barcelona, até porque aposta não só na possível valorização do jogador, atual melhor marcador do clube e também do campeonato, apontando ainda à importância do camisola 9 na estratégia para a Liga dos Campeões, onde as águias defrontam o Ajax nos oitavos de final.