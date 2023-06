Benfica rejeitou proposta de 15 milhões de euros por Rafa

Proposta dos Emirados Árabes Unidos foi avaliada como muito baixa e, além disso, Schmidt fecha a porta à saída. Treinador dos encarnados considera que não tem no plantel outro elemento com as mesmas características do veloz dianteiro de 30 anos, que está a apenas uma temporada de ver expirar o seu vínculo.

Rafa está nos planos de Roger Schmidt para a nova temporada e o presidente Rui Costa já deu um sinal claro de que irá manter esta arma à disposição do treinador alemão. Segundo O JOGO apurou, chegou à secretária do líder encarnado, nas últimas semanas, uma proposta com remetente dos Emirados Árabes Unidos e com um número dentro do envelope que apontava para a possibilidade de contratar o jogador de 30 anos mediante uma comparticipação de... 15 milhões de euros. A resposta foi imediata e negativa.

Rui Costa olhou para o valor proposto e considerou-o completamente fora do contexto tendo em conta a qualidade do jogador e o facto de ser, nesta altura, o mais antigo do plantel e uma referência dos encarnados. Vender Rafa por 15 milhões de euros não está nas previsões do Benfica e, aliás, o que está definido internamente aponta para a continuidade do dianteiro nos quadros benfiquistas, pelo que só uma oferta fora do normal poderá contrariar esta tendência.

Acresce a esta equação a avaliação de Roger Schmidt. Ao que apurámos, o treinador das águias considera que Rafa é determinante para a sua proposta tática, sobretudo pela velocidade que coloca na transição e aproximação à baliza adversária. O técnico já fez ver a nível interno que não tem no plantel outro jogador com estas características, pelo que fecha a a porta a um qualquer negócio pelo camisola 27 que está ao serviço do Benfica desde o início de 2016/17.

Apesar de entrar no último ano de contrato e não haver ainda fumo branco quanto à renovação, o rendimento de Rafa na última temporada serve como justificação para a posição de presidente, estrutura do futebol e treinador. O ex-internacional português fechou a última campanha com 14 golos e nove assistências, um desempenho que apenas foi superado em golos em 2018/19 (21 tiros) e em passes em 2021/22 (17).

Empresário passa a bola a Rui Costa

A renovação de Rafa ainda não avançou porque o jogador, que espera um vínculo de, pelo menos, três anos, pede um salário que a SAD considera exceder a política de contenção que iniciou. O processo negocial foi ontem abordado pelo empresário do jogador, referindo que "os responsáveis do Benfica têm conhecimento de tudo o que está a acontecer em volta do Rafa". "Tem 30 anos e quer ver o seu futuro salvaguardado, procurando um bom contrato que lhe dê garantias para o futuro. Os responsáveis do clube sabem muito bem o que ele quer e, como o sabem, é o Benfica que vai ter de resolver se tem condições para validar a vontade do jogador ou não", afirmou António Araújo à Antena 1.