Benfica rejeita "guerra" no seio do clube e faz mira aos penáltis do FC Porto

Clube da Luz fala em "fenómeno inexplicável das grandes penalidades" e assegura: "Já há muito que o Benfica deixou de ser gerido de fora para dentro".

O Benfica recorreu esta terça-feira à newsletter do clube para negar a existência de um "clima de guerra" no seio da instituição, vincando que "o tempo é de união e não de passar culpas".

"A Guerra Fria terminou há três décadas, mas parece perdurar no imaginário de algumas mentes, que, à falta de dados objetivos que sustentem teorias variadas, enveredam por narrativas ficcionais, sem qualquer adesão à realidade. Vamos ser muito claros: não há guerra de qualquer espécie (ou temperatura) no seio do Benfica. Pelo contrário, o tempo é de união e não de passa culpas", assinala o emblema encarnado, que garante que "há muito que o Benfica deixou de ser gerido de fora para dentro":

"Já há muito que o Benfica deixou de ser gerido de fora para dentro. São anos e sucessivas decisões importantes a comprová-lo. Sabemos onde estamos e para onde vamos. Conhecemos o contexto em que estamos inseridos e que desafios temos pela frente", acrescenta o Benfica.

As águias voltam também a falar sobre as grandes penalidades na I Liga e refere que a "atribuição ao Benfica parece subitamente vedada no campeonato". O clube lisboeta aponta ainda aos castigos máximos assinalados a favor do rival FC Porto:

Que não haja dúvidas: não obstante as muitas adversidades, seguimos juntos na demanda de recolocar o Benfica no lugar que os benfiquistas desejam e merecem. E entre essas adversidades consta o inexplicável fenómeno das grandes penalidades, cuja atribuição ao Benfica parece subitamente vedada no campeonato. A última jornada foi apenas mais uma a contribuir para este mistério da aparente impossibilidade de se assinalarem faltas na área dos nossos adversários. E, como se não bastasse, jornada após jornada, observamos a discricionariedade ao nível dos critérios. Ao FC Porto qualquer toque resulta em penálti, e já são 12, enquanto ao Benfica nenhum, por mais evidente que seja, justifica um castigo máximo ou sequer, nalguns casos, uma apreciação por parte do VAR", remata o Benfica.