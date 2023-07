Benfica rejeita 25 milhões de euros do Fulham por Morato

Fulham havia melhorado a oferta pelo central brasileiro, mas os encarnados voltaram a recusar

O Benfica recusou os 25 milhões de euros oferecidos pelo Fulham, de Marco Silva, por Morato, apurou O JOGO.

De recordar que o emblema inglês havia melhorado na sexta-feira a proposta pelo central brasileiro - a anterior havia sido de 21 milhões de euros -, que até pediu às águias que aceitassem a oferta, por considerar um cenário positivo para todas as partes envolvidas, mas o clube presidido por Rui Costa voltou a recusar os milhões que chegariam de Inglaterra.

O futebolista canarinho, recorde-se, está seduzido quer com o projeto do clube de Marco Silva quer, naturalmente, com o elevado salário proposto pela formação britânica - que, além de subir a parada para o Benfica, aumentou também os valores em cima da mesa para o jogador - e pretende deixar a Luz rumo ao Fulham. Porém, sem forçar a saída, nem causar problemas.

Apesar de ter vindo a ser aposta de Roger Schmidt como titular na pré-temporada - já fez dupla com Lucas Veríssimo, António Silva e Tomás Araújo e na sexta-feira voltou a alinhar de início -, Morato sabe que nesta altura o internacional português e Otamendi são os principais candidatos à titularidade no eixo central.

Como tal, apesar de Roger Schmidt olhar para o camisola 91 também como um central, o futebolista está agradado com a possibilidade de alinhar às ordens de Marco Silva, treinador que aprecia bastante as suas qualidades. Situação que sucede também com o técnico do campeão nacional, já que Schmidt conta com Morato. Um cenário que tem levado a SAD benfiquista a rejeitar as várias ofertas do Fulham, que começou nos 12 M€ , depois chegou aos 17 M€, subindo mais tarde para os 21 M€ e, agora, para os 25 M€.

Recorde-se ainda que Morato está blindado por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros e o Benfica rejeitou as anteriores ofertas por considerar o central como intocável.