Benfica regressa ao trabalho no Seixal e com duas grandes novidades

Três sessões de trabalho realizadas neste sábado. Lucas Veríssimo e João Victor no relvado.

O Benfica regressou este sábado ao trabalho no Seixal, depois de cinco dias de descanso, com a realização de três sessões e novidades no que toca a Lucas Veríssimo e João Victor. Segundo informou o clube da Luz no site oficial, com imagens em vídeo a acompanhar, a dupla de centrais está em "reintegração progressiva" depois dos problemas físicos que a afastou das contas de Roger Schmidt, tendo trabalhado com bola e cumprido "os respetivos planos de recuperação."

João Victor deve ter alta médica daqui a uma semana, enquanto Lucas Veríssimo entrou na última fase de recuperação, que deve durar quatro semanas mais.

No total, foram 12 as ausências a registar, devido aos compromissos das seleções: João Mário e Gonçalo Ramos (Portugal), Otamendi e Enzo (Argentina), Odysseas Vlachodimos (Grécia), Aursnes (Noruega), Bah (Dinamarca), António Silva, Henrique Araújo, Paulo Bernardo e Samuel (Sub-21 de Portugal) e Moreira Jr. (Sub-19 de Portugal).