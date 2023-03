Benfica recusou 30 milhões de euros por Grimaldo no ano passado

Nápoles tentou o lateral no final de 2021/22, mas SAD negou.

Agora muito cobiçado, quer pela época que está a realizar sob o comando de Roger Schmidt quer por terminar contrato com o Benfica a 30 de junho, Grimaldo despertou já interesse no final da temporada passada. E segundo avançou "La Gazzetta dello Sport", que deu conta do facto de a Roma estar atenta à situação do futebolista espanhol, o Nápoles atacou em força o lateral no defeso, mas viu recusada a sua oferta.

De acordo com a publicação transalpina, o camisola 3 motivou uma proposta no valor de 30 milhões de euros por parte do agora líder da Serie A - e com eventual encontro com as águias nas meias-finais da Champions caso as duas equipas superem Inter e AC Milan. Porém, a SAD benfiquista recusou a proposta.