Benfica recorre de castigo para o TAD

SAD encarnada contesta multa de 7650 euros na sequência do jogo com o Famalicão, em que o Conselho de Disciplina da FPF considera ter havido "agressões graves a espectadores".

Castigada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol devido ao comportamento dos seus adeptos no final do encontro de 3 de março com o Famalicão, a Benfica SAD recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto.

O órgão federativo aplicou uma multa de 7650 euros aos encarnados devido ao que considerou terem sido "agressões graves a espectadores e outros intervenientes", considerando ter ainda havido "violação dos deveres" da SAD benfiquista.

As águias decidiram contestar a decisão do CD enviando no passado dia 12 um recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto, num processo que irá agora ser alvo de arbitragem.

O Benfica venceu o encontro com o Famalicão por 2-0 e no final do desafio registaram-se desacatos, com adeptos da equipa da casa a envolverem-se em confrontos com agentes da PSP junto à sede da claque "No Name Boys".