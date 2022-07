Benfica recorda Fehér, em dia de aniversário: "Sabemos que estás connosco"

No dia em que o antigo avançado do Benfica cumpriria 43 anos, clube encarnado decidiu deixar uma pequena homenagem nas redes sociais, recordando o homem que faleceu de forma trágica no relvado de Guimarães

Sabemos que estás connosco, Miki



Fehér faria hoje 43 anos.#EPluribusUnum pic.twitter.com/ljLXjvYtqT - SL Benfica (@SLBenfica) July 20, 2022