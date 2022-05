Clube da Luz aponta ao primeiro penálti do jogo e ao alegado penálti cometido por Ádan

Minutos depois do Sporting vencer o Gil Vicente, por 4-1, na 32ª jornada da Liga Bwin, o Benfia reagiu, deixando críticas a duas decisões da equipa de arbitragem que esteve este domingo em Alvalade.

"Mais um dia normal de VAR em Alvalade: penálti a favor do Sporting com falta fora da área. Penálti perdoado ao Sporting por abalroamento de Adán. Apenas mais do mesmo esta época", refere o clube da Luz na conta na rede social do Twitter, Benfica News.

Os lances: